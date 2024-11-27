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Berri'den Yerinden Edilen Lübnanlılara Evlerine Dönme Çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlara evlerine dönmeleri için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:06
Berri'den Yerinden Edilen Lübnanlılara Evlerine Dönme Çağrısı

Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Önemli Açıklama

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen tüm vatandaşlara evlerine dönme çağrısında bulundu. Berri, yaptığı açıklamada, "Lübnan tarihini ve halkını tehdit eden son derece tehlikeli bir durumdan dönüldüğünü" ifade etti.

İsrail ile Ateşkes Anlaşması

Berri, Lübnan'ın İsrail saldırılarının etkilerini önleyerek, ulusal bütünlüğü sağlama vurgusu yaptı. Bütün Lübnan kesimlerine, Lübnan'ı güçlü ve birlik içinde tutma çağrısı yapan Berri, "Tüm Lübnan halkını kapsayan ulusal birliğe çok ihtiyacımız var" dedi.

Ciddi Bir Sınav Süreci

Berri, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun ciddi bir sınav olduğunun altını çizerken, anayasal kurumların yeniden tesis edilmesinin önemini vurguladı. Anlaşma, yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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