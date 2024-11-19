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Berri: İsrail-Hizbullah Ateşkes Görüşmeleri Umut Verici

Lübnan Meclis Başkanı Berri, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes görüşmelerinin ana başlıklarda iyi durumda olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:21
Berri: İsrail-Hizbullah Ateşkes Görüşmeleri Umut Verici

Lübnan Meclis Başkanı Berri'den Açıklama

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese ulaşılması için yapılan görüşmelerin "ana başlıklarda iyi durumda olduğunu" bildirdi. Ancak, bazı ayrıntıların henüz belirginleşmediğini vurguladı.

Görüşmelerin Durumu

Berri, Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine verdiği röportajda, ateşkes görüşmelerinin ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Özellikle, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, görüşmelerdeki durumun pozitif olduğunu belirtti.

Detayların Belirsizliği

Ateşkes müzakereleri çerçevesinde, Hochstein'in İsrail'e yapacağı olası ziyaret hakkında konuşan Berri, Biden'ın danışmanının Tel Aviv'den getireceği yanıtı beklediklerini ifade etti.

Hochstein'in Lübnan Ziyareti

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, ateşkese varılması amacıyla hazırlanan taslağı görüşmek üzere bugün Lübnan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Meclis Başkanı Berri ile bir araya geldi.

Ateşkes İçin Umut Verici Açıklama

ABD'li yetkili, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkese varılma ihtimali için "ciddi bir şans olduğunu" dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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