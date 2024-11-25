Bert Fırtınası Fransa'da 9 Vilayete Turuncu Alarm Getirdi

Bert Fırtınası, Fransa'da Alarm Durumuna Neden Oldu

İngiltere ve İrlanda'nın ardından Fransa'da da etkili olan Bert Fırtınası, ülkenin 9 vilayetinde turuncu alarm verilmesine yol açtı. Hafta sonu boyunca İngiltere ve İrlanda'da büyük hasara neden olan fırtınanın, Fransa'nın doğu ve orta kesimlerinde etkili olduğu bildiriliyor.

Hava Koşulları ve Etkileri

Fransız Meteoroloji Ajansı Metro-France, saatteki hızı 120 kilometreyi aşan Bert Fırtınası'nın akşam saatlerine kadar Allier, Saone-et-Loire, Jura, Puy-de-Dome, Loire, Rhone, Ain, Haute-Loire ve Isere vilayetlerinde hayatı olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Ulaşımda Aksamalar

Fırtına nedeniyle bu vilayetlerde turuncu alarm verilirken, Auvergne Rhone-Alpes bölgesinde tren seferlerinde aksamalar yaşandığı belirtiliyor. Haftasonu boyunca Bert Fırtınası'nın İngiltere ve İrlanda'da yüzlerce kişinin evlerini terk etmesine ve çok sayıda evin su baskınlarına maruz kalmasına neden olduğu kaydedildi.

Fransa'da da benzer sonuçlar doğurma ihtimali göz önünde bulundurularak, vatandaşların tedbirli olmaları ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri önemle vurgu yapılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.