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Bert Fırtınası İrlanda'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Bert Fırtınası, İrlanda'da on binlerce ev ve iş yerini karanlığa soktu; hafta sonu daha fazla kesintinin olabileceği uyarısında bulunuldu.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:20
Bert Fırtınası İrlanda'da Elektrik Kesintilerine Neden Oldu

Bert Fırtınası'nın Etkileri

İrlanda'yı etkisi altına alan Bert Fırtınası ve beraberindeki şiddetli yağış, on binlerce ev, çiftlik ve iş yerinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Hafta sonu süresince daha fazla enerji kesintisi yaşanabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Elektrik Kesintileri ve Altyapı Zararları

Ülkenin batı kıyısında bazı bölgelerde meydana gelen şiddetli yağmur, yolların kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. ESB Networks tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yaklaşık 60 bin ev ve işletmenin enerjisiz olduğu, öğle saatlerinde bu sayının 34 bine düştüğü belirtildi. Kesintilerin çoğunluğunun şiddetli rüzgar nedeniyle yaşandığı; batı ve kuzeybatı bölgelerinin en çok etkilenen alanlar arasında olduğu ifade edildi.

İngiltere'de Durum

İngiltere'de de Bert Fırtınası'nın etkileri hissedildi. İngiltere Meteoroloji Ofisi, kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlar nedeniyle "çoklu tehlike" uyarısı yaptı. Seyahatlerde aksamalar, su baskınları ve saatte 113 kilometreye kadar ulaşan rüzgar hızı gibi durumların yaşanabileceği kaydedildi. Şu ana kadar İngiltere ve Galler'de 4 bin binada elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar kapandı ve tren seferleri iptal oldu. İskoçya'da ise 6 bölge için sel uyarısı verildi.

Güvenlik Önlemleri

Kuzey Yorkshire bölgesinde polis, 8 trafik kazasıyla ilgili incelemelerde bulunduklarını açıkladı ve sürücülerden zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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