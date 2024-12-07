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Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye'nin beş ülkeye yeni büyükelçileri atandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 00:56
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni atama kararları, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan atama ile beş ülkeye yeni büyükelçiler atandı.

Yeni Büyükelçiler

Atama kararlarına göre, Japonya büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul getirildi. Bunun yanı sıra;

  • Avusturya büyükelçiliğine Gürsel Dönmez,
  • Tanzanya büyükelçiliğine Bekir Gezer,
  • Trinidad ve Tobago büyükelçiliğine Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Selcan Şanlı,
  • Kamerun büyükelçiliğine ise NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper atandı.

Bu atamalar, Türkiye'nin dış politikadaki konumunu güçlendirmek ve iş birliklerini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

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