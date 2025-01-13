Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, Suç Örgütü Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:56
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, Suç Örgütü Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması çerçevesinde, Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İddialara göre, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı suç örgütü, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize etmeyi hedefliyordu. Bu kapsamda süren soruşturma neticesinde, Akpolat polis eşliğinde İstanbul’a sevk edildi.

Akpolat, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Akpolat, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." dedi.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Rıza Akpolat, ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Burada Akpolat'ın ifade vermeye başlaması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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