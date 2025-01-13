Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Balıkesir'de Gözaltına Alındı

Beşiktaş Belediyesi'nin Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde Balıkesir'de gözaltına alındı. Gözaltı, Akpolat hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçlamalarıyla gerçekleştirildi.

Soruşturma Detayları

Başsavcılık, Aziz İhsan Aktaş'ın yönettiği öne sürülen suç örgütünün, çeşitli belediyelerle üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiğini iddia etti. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Bu sabah saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Belediyesi'ne giderek Akpolat’ın makamında arama ve inceleme gerçekleştirdi. Belediye binasının çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Belediyeye gelen çalışanların kimlik kontrolleri yapılarak içeri alındığı görüldü.

Toplam 47 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 3 ay süren takiplerin ardından toplam 47 şüpheli hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Bu şüpheliler arasında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gibi görevden uzaklaştırılan diğer belediye çalışanları da yer almakta.

Suç örgütü üyelerinin, ihale süreçlerinde kendi firmalarının lehine usulsüzlükler yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bu tür suçlamaların ağır sonuçları düşünüldüğünde, takip edilmesi gereken bir durum ortaya çıkıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.