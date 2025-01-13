Rıza Akpolat'a Gözaltı Kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve 47 şüpheliyi kapsıyor.

Suç Örgütü ve İhalelere Müdahale İddiaları

Açıklamada, Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı belirtilen örgütün, belediye başkanlarıyla üst düzey yöneticilerine rüşvet verdiği ve ihaleleri kendi firmalarına yönlendirdiği tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde, yaklaşık üç ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı ve Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı ve üyeleri hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Esenyurt Belediyesi ve Diğer Görevliler

Ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve diğer 12 belediye görevlisi hakkında da çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiği ifade edildi. Bu kişiler arasında rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları bulunuyor.

Açıklamada, tanık ve deliller doğrultusunda, ilgili belediyelerde ihalelere müdahale edildiği ve gizli belgelerin sızdırıldığı vurgulandı.

Toplam 47 Şüpheli Hakkında İşlem

Toplamda 47 kişi hakkında eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup, suç örgütünün kurma ve yönetme, rüşvet verme gibi ciddi suçlamalarla yargılanması bekleniyor.