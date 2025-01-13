Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınması İBB Meclisinde Tartışıldı

İBB Meclisinde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ve süregelen hukuki süreç ele alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:12
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Gözaltına Alınması İBB Meclisinde Tartışıldı

İBB Meclisi'nde Gözaltı Tartışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında yürütülen suç örgütü soruşturması tartışıldı. İBB Meclisi, ocak ayı toplantılarının ilk oturumunu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleştirerek, belediyenin Saraçhane'deki binasında toplandı.

Suçlamalar ve Gözaltı Süreci

Toplantıda, Rıza Akpolat'ın da dahil olduğu 47 şüpheli hakkında alınan gözaltı kararına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Başkanvekili Nuri Aslan, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ın yanındayız. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

AK Parti Temsilcilerinin Görüşleri

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Beşiktaş'ta "rüşvet" ve "ihalelere fesat karıştırma" iddialarıyla ilgili bir soruşturma sürecinin başladığını açıkladı. Akpolat ile beraber 47 kişinin, üç ay süren teknik takibin ardından gözaltına alındığını belirten Gökkuş, "Biz hukukçuyuz ve şu anda yapılan suçlamaları sadece medyaya yansıdığı kadarıyla biliyoruz. Yargıya saygı duymak zorundayız ve süreci sakin bir şekilde takip etmeliyiz" dedi.

CHP'li Üyelerden Destek

CHP'li Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman, Akpolat ve ekibinin destekçisi olduklarını vurguladı. Şişman, Akpolat'ın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla önemli projelere imza attığını dile getirerek, 2024 yılı boyunca Beşiktaş'ta 3,5 milyon öğünden fazla yemek dağıtıldığını, her gün 2 bin üniversite öğrencisine ücretsiz yemek sağlandığını ve 55 binden fazla Beşiktaşlıya ücretsiz sağlık hizmeti verildiğini aktardı. "Bu hizmetler sadece bir yılın değil, bir anlayışın eseridir" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1....

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1....

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

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