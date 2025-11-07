Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde anlamlı bir anma programı düzenliyor.

Etkinlik Detayları

10 Kasım sabahı saat 07.30'dan itibaren Dolmabahçe Caddesi Ağaçlı Yol'da Atatürk'ün sesi yankılanacak. Akaretler'deki Şairler Sofası Parkı önünden saat 08.00'de başlayacak Saygı Yürüyüşü'nde, Atatürk'ün sesinden özel olarak hazırlanan dinleti eşliğinde 7’den 70’e her yaştan vatandaş, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'na yürüyecek.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da hayat duracak ve saygı duruşunda bulunulacak.

Katılım Çağrısı

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, yürüyüşe tüm komşularını davet etti.

