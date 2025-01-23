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Beşiktaş Belediyesi'nde Ömer Rasim Şişman Başkan Vekili Seçildi

Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliğine, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman seçildi. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından yapılan oylama 26 oyla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:16
Beşiktaş Belediyesi'nde Ömer Rasim Şişman Başkan Vekili Seçildi

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili Atandı

Beşiktaş Belediyesi, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni bir başkan vekili seçti. Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman, yapılan oylamanın sonucunda başkan vekili olarak seçildi.

Toplantı Detayları

Beşiktaş Belediye Meclisi toplantısı, Meclis Birinci Başkan Vekili Özge Önsen Belen başkanlığında, belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Belen, Akpolat’ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını belirterek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince başkan vekili seçimi için toplandıklarını ifade etti.

Oylama Sonuçları

Toplantıda, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman'ın adaylığı önerildikten sonra gizli oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 26 oy alarak başkan vekili seçilen Şişman, 3 boş oy çıktığını duyurdu.

Şişman'dan Açıklama

Ömer Rasim Şişman, görevinin geçici olduğunu vurgulayarak, Akpolat'ın makam odasını kapalı tutacağını, ancak belediyenin kapılarını halka ve komşularına sonuna kadar açık tutacaklarını belirtti. Şişman, "Bu kenti hep birlikte ve ortak akılla yöneteceğiz," dedi.

Beşiktaş Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden...

Beşiktaş Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi. Şişman, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden...

Beşiktaş Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi. Şişman, açıklamalarda bulundu.

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