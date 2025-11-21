Beşiktaş Belediyesi'nden 25 Kasım Etkinlikleri: Panel, Nöbet ve 'Ten Rengi'

Beşiktaş Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçenin farklı noktalarında düzenlenecek bir dizi etkinlikle şiddete dikkat çekiyor. Etkinlikler 22 Kasım'da başlayıp 25 Kasım'da tiyatro gösterimiyle son bulacak.

'Dünden Bugüne Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' Paneli (22 Kasım)

Programın ilk oturumu 22 Kasım Cumartesi saat 11.00'de Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Panelde Gerçek Eşitlik Nerede Derneği (GENDER) Danışma Kurulu Üyesi ve Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu konuşmacı olarak yer alacak. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman de panelde bulunarak, Beşiktaşlı kadınlarla şiddetin önlenmesine yönelik politikalar ve toplumsal dayanışmanın önemini ele alacak.

Levent Meydan'da 'Nöbetteyiz' Eylemi (25 Kasım)

25 Kasım programı, Yanındayız Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek 'Nöbetteyiz' eylemiyle devam edecek. Buluşma 25 Kasım Pazartesi saat 18.30'da Levent Meydan'ında yapılacak; hayatını kaybeden kadınlar anılacak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda erkekler tarafından sembolik bir nöbet tutulacak.

Tiyatro Gösterimi: Ten Rengi (25 Kasım)

'Nöbetteyiz' eyleminin ardından program, 20.00'de Ortaköy Kültür Merkezi’ndeki Afife Jale Sahnesi'nde kadınlara özel olarak sahnelenecek Ten Rengi adlı tiyatro oyunu ile sürecek. Oyunda, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde 2023-2024 Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü alan Müge Saut rol alıyor; oyun, öldürülen bir psikoloğun yaşam öyküsü üzerinden kadın cinayetlerine dikkat çekiyor.

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, bu önemli günde farkındalık oluşturmak amacıyla tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

