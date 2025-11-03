Beşiktaş Gece Kulübü Yangını: 29 Kişinin Ölümü — 22 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Beşiktaş Gece Kulübü Yangını Davasında Yeni Duruşma

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davada, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma ve Katılımcılar

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı. Duruşma öncesinde yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ile avukat Ahmet Ergin basın açıklaması yaptı.

Ailelerin Talepleri ve Açıklamalar

Ölen Efe Demir'in babası Adem Demir, oğlunun 17 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, davanın 11. duruşmasının en kısa sürede karara bağlanmasını istedi. Demir, duruşmada şunları söyledi: 'Bu, bir kaza değil. Bunun bir iş kazası olması için orda yapılan tadilat çalışmasının mevzuata veya hukuka uygun olması gerekiyor ama baktığımız zaman burada hiçbir şey ne hukuka ne mevzuata uygun. Özellikle de iş güvenliği adı altında hiçbir şeyin usulüne uygun yapılmadığı bariz belli. Bu yüzden hak, hukuk, adalet diyoruz.'

Ölen Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya, adaletin eşit uygulanması gerektiğini belirterek: 'Adalet eğer herkes için eşit işlemiyorsa adalet değildir. Biz Kartalkaya'daki gibi bir adalet istiyoruz.' ifadesini kullandı. Kaya, bilirkişi raporunda işletmecilerin gerektiği gibi kusurlu görülmediğini, neredeyse çalışanların suçlu gösterildiğini vurguladı.

Ölen Onur Aladağ'ın babası Bayram Aladağ, soruşturmada tadilat yapılan alanın 2 bin metrekare olmasına rağmen ruhsatın 350 metrekare için alındığını, ancak hiçbir belediye yetkilisinin tutuklanmadığını belirtti.

Avukatların Değerlendirmesi

Ailelerin avukatlarından Ahmet Ergin, yangının üzerinden 1,5 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlattı. Dosyaya yeni gelen bilirkişi raporunun yangının çıkış nedeni, kaçış yollarının olmaması gibi konuları kısmen ortaya koyduğunu, ancak raporda kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin inceleme gereği duyulmadığını söyledi. Ergin, gece kulübü sahibinin işlere fazla karışmadığı yönünde değerlendirmelerin yer aldığını aktardı.

Ergin, bilirkişi raporundaki eksikliklere dikkat çekerek, 'Biz Kartalkaya'nın milat olmasını istiyoruz. Bu dosya, ona en yakın dosya.' dedi ve sorumluların hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35 sıralarında Masquerade isimli iş yerinde yangın çıktığı, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalanları çıkardığı ve yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği anlatılıyor. İddianamede dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ile Gülden Taşpınar'ın yaralandığı kaydedildi.

Savcılık ve bilirkişi heyetinin tespitlerine göre gece kulübü işletmesinin sahipleri Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdür ise İsmet Şen olarak yer alıyor.

Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Birleştirilen dosya kapsamında ise Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, itfaiye görevlileri ve belediyede çalışan kamu görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu isimler arasında Fazlı Yavuz, Numan Bulburu, Tuncay Akdağ, Şükrü Öztürk, Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz yer alıyor.

Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin, iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak duruşma öncesi yangında ölenlerin aileleri ve avukat Ahmet Ergin basın açıklaması yaptı.