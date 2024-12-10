Beşiktaş'ın Derbi Maçı, Yatak Bağımlısı Genç İçin Hayal Oldu

Yatağa bağımlı genç için Beşiktaş derbi maçı hayali gerçek oldu

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Zafer Altınışık, 15 yıl önce yaşadığı trafik kazası sonrası yatağa bağımlı hale geldi. Tutkunu olduğu Beşiktaş takımının maçını, Kızılören Kaymakamlığı'nın desteğiyle izleyerek büyük bir hayalini gerçekleştirdi.

2009 yılında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya'ya gittiği sırada, otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan Altınışık, kazada boyun kemiği kırılarak omuriliği hasar gördü. Bu trajik olayın ardından 15 yıldır boyundan aşağısı felç kalarak hayatını sürdürmektedir.

Hayalini gerçekleştiren destek

Kaymakam Bilal Çitil, Altınışık'ı ziyaret ettiğinde onun Beşiktaş fanatiği olduğunu öğrenmiş ve onun için bir sürpriz hazırlamaya karar vermiştir. 7 Aralık’ta Tüpraş Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gitmesi için gerekli düzenlemeleri yapmıştır.

Zafer, annesinin yardımıyla akülü sandalyesiyle stadyuma girdi ve takımına destek amacıyla tezahüratlar yaparak maçın tadını çıkardı. AA muhabirine verdiği demeçte, "Beşiktaşlı olduğumu bildiği için Kaymakamımız benim için bu fırsatı sundu. İstanbul'da deniz kenarında yemek yemedim, 15 yıl sonra deniz gördüm," diye ifade etti.

Stadın atmosferi

Bu deneyimin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Altınışık, "Futbolcuları yakından görmek ve stadyumun atmosferini yaşamak heyecan vericiydi. Amaç sadece maçı izlemek değil, o coşkuyu hissetmekti. Çok rahat bir şekilde maç izledim," diyerek mutluluğunu paylaştı.

Kaymakamın katkıları

Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil, Zafer'in hayalini gerçekleştirdiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Beşiktaşlı olduğunu duydum ve maça gitme hayalini gerçekleştirdik. Onun için bu çok özel bir an oldu," ifadelerini kullandı.

Zafer Altınışık'ın bu unutulmaz deneyimi, onun azminin ve toplumsal destek mekanizmalarının gücünün bir örneği olarak hafızalarda yerini aldı.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 38 yaşındaki Zafer Altınışık, fanatiği olduğu Beşiktaş'ın maçına kaymakamlığın desteğiyle giderek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 38 yaşındaki Zafer Altınışık, fanatiği olduğu Beşiktaş'ın maçına kaymakamlığın desteğiyle giderek en büyük hayalini gerçekleştirdi.