Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

Almanya'dan gelen Böcek ailesi Ortaköy'de yemek sonrası zehirlendi; iki çocuk hayatını kaybetti, restoran Beşiktaş ekiplerince süresiz mühürlendi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 01:08
Olayın Detayları

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, Beşiktaş Ortaköy'de yemek yedikten sonra Fatih'teki otelde gece saatlerinde rahatsızlandı.

Fenalaşan aile üyeleri mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çocuklar Kadir ve Masal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek yoğun bakımda tedavi görürken, baba Servet Böcek entübe edildi.

Soruşturma ve İncelemeler

Ailenin bir restoranda yemek yedikleri ve bir seyyar satıcıdan midye aldıkları öğrenildi. Zehirlenmenin nedeninin tespit edilmesi amacıyla, hem otelde hem de ailenin gıda tükettikleri yerlerde polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Beşiktaş Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinin Beşiktaş İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ilgili birimleri tarafından, Ortaköy Zabıta Amirliğince ve belediyenin ilgili birimlerince kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlendiğini bildirdi.

Ayrıca, İlçe Tarım Müdürlüğü'nce iş yerinden numuneler alındığı ve hijyen şartlarının değerlendirilmesi ile olayın aydınlatılması için gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Belediyenin açıklamasında, "Yürütülen adli ve idari süreçleri dikkatle takip etmeye devam edecek; kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacaktır" ifadelerine yer verildi.

