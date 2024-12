Beşiktaş'ta 10 Aralık Saldırısında Şehit Olanlar Anıldı

İstanbul'da 10 Aralık 2016 tarihinde yaşanan hain terör saldırısında şehit olan 47 kişi, düzenlenen anma töreniyle yad edildi. 40'ı emniyet mensubu olan bu şehitler için gerçekleştirilen anma etkinliği, Tüpraş Stadı'nın yanındaki şehitler anıtında yapıldı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel ve Asbaşkanı Mete Vardar katılırken, şehit yakınları ve görevli polis ekipleri de programda yer aldı.

Etkinlik öncesinde, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde bulunan şehit polislerin kabirleri ziyaret edildi. Burada, yakınları ve meslektaşları tarafından karanfiller bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi.

Şehitler anıtında başlayan anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Tören, duaların ardından anıta bırakılan çelenk ve karanfillerle son buldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Hain saldırının 8. yıl dönümündeyiz. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün burada her sene olduğu gibi anma töreninde bir araya geldik. Tekrardan terörün her türlüsünü lanetliyorum," ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 40'ı emniyet mensubu 47 kişi için saldırının meydana geldiği Tüpraş Stadı'nın yanındaki şehitler anıtında anma töreni düzenlendi. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), şehitler anıtına karanfil bıraktı.

