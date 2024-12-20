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Beşiktaş'ta 14 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

İstanbul Beşiktaş'ta 14 katlı bir binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:32
Beşiktaş'ta 14 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi'nde, Necati Cumalı Sokak üzerindeki 14 katlı bir binada belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Yangının başladığı 9. kat için hemen itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yangın sırasında apartman sakinlerinin kendi imkanlarıyla binayı hızlı bir şekilde boşalttığı öğrenildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürmeyi başardı. Kontrol altına alınan yangın, maalesef yangının çıktığı daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı.

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