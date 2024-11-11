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Beşiktaş'ta 29 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Gece Kulübü Yangınında Dava Devam Ediyor

Beşiktaş'taki yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili davanın duruşması sürüyor. 22 sanık yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:02
Beşiktaş'ta 29 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Gece Kulübü Yangınında Dava Devam Ediyor

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin dava sürüyor. Yangın, tadilat sırasında çıkan bir yangın neticesinde gerçekleşti ve şu an 5’i tutuklu, toplamda 22 sanık yargılanıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 5 tutuklu sanık ve birçok tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Müştekiler, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanarak duruşmaya iştirak etti.

Duruşma, katılanların kimlik tespitinin yapılmasının ardından savunmaların alınmasıyla başlamıştır.

İddianamede Şok Detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yangının 2 Nisan'da saat 12.35 sıralarında "Masquerade" isimli iş yerinde çıktığı ifade ediliyor. Yangın ihbarı üzerine, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Yangından etkilenen bazı kişiler ile isimleri geçen sanıkların olayın sebebi olduğu değerlendiriliyor. Yapılan araştırmada işletme sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan olduğu tespit edildi. Acil durum aydınlatmaları ile yönlendirme levhalarının var olmadığı, sprinkler sisteminin çalışmadığı da iddianamede yer aldı.

Sanıkların Cezalandırılması Talep Ediliyor

Davada sanık olarak yer alan Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki bazı kamu görevlileri için de "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamalarıyla 2 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın sonuçları, hem kurbanların aileleri hem de toplum açısından büyük bir merakla bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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