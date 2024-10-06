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Beşiktaş'ta 6 Ekim Coşkuyla Kutlandı

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un kurtuluşunun tarihi önemine vurgu yaptı ve gençlere önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:00
Beşiktaş'ta 6 Ekim Coşkuyla Kutlandı

Beşiktaş'ta 6 Ekim Kutlamaları

Beşiktaş'ta, "6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu" etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

İmamoğlu'ndan Tarihi Vurgu

Program, şehitler için saygı duruşuyla başladı. İmamoğlu, İstanbul'un kurtuluşunun önemine dikkat çekerken, "6 Ekim'de işgal güçlerini İstanbul'dan gönderdikten sonra 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edildi," ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, kurtuluşun ardından yalnızca 23 gün sonra Cumhuriyet'in ilan edildiğini hatırlatarak, İstanbul'un kurtuluşunun dünya genelinde önemli yansımaları olduğunu belirtti. "Dedeleriniz, neneniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde işgalcilere karşı durarak zafer kazandı. İşte bu büyük zafer, yeni bir dönemin başlangıcını oluşturdu," dedi.

Gençlere Önemli Mesajlar

İmamoğlu, gençlerin doğru değerlerin peşinden gitmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Tam bağımsızlık için demokrasi ve hukuka bağlı kalmalısınız. Aklınızla ve vicdanınızla hareket edin. Cumhuriyet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerinizdir," şeklinde konuştu.

Program, İmamoğlu'nun konuşmasının ardından ünlü sanatçı Melek Mosso'nun konseri ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla devam etti.

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