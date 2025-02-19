Beşiktaş'ta 6 Katlı Binada Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Beşiktaş'ta, Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın ikinci katındaki bir dairede meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, binadaki vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ederek, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlileri, yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak, yangın sonucunda bazı dairelerde hasar oluştu. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.