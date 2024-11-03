Beşiktaş'ta Ahşap Binada Yangın

Beşiktaş'ta Yangın Panik Yaratmadı

Beşiktaş'ta, Vişnezade Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, Özgür Sokak'ta yer alan binanın izolasyon malzemelerinin henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev alması sonucu meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olayın duyulmasının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının Sonuçları

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, binanın çatısının kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi ve yangının nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'ta, ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.

Beşiktaş'ta, ahşap binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.