Beşiktaş'ta Deniz Kirliliği Tepkileri Artıyor

Beşiktaş sahilinde biriken çöpler, vatandaşların deniz kirliliği konusundaki tepkisini artırdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 21:59
Beşiktaş'ta Deniz Kirliliği Tepkileri Artıyor

Beşiktaş Sahilindeki Kirlilik Vatandaşları Endişelendiriyor

Beşiktaş sahilinde kıyı boyunca biriken çöpler, deniz kirliliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Kıyı şeridinde toplanan atıkların yanı sıra, deniz yüzeyini kaplayan çöpler ve yoğunlaşan denizanaları, sahile gelenlerin dikkatini çekti.

Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

Sahile gelen vatandaşlar, bu duruma karşı yetkililerin önlem almasını talep etti. Denizin temiz kalmasının önemini vurgulayan vatandaşlar, İstanbul'un güzellikleri arasında yer alan Boğaz'ın bu tür görüntülerle anılmasının üzücü olduğunu belirttiler.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Bazı vatandaşlar, denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma dikkat çekti. Paylaşılan içerikler, deniz kirliliği konusunda geniş bir tepki yelpazesini ortaya koydu.

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini...

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini...

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

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