Beşiktaş'ta elektrikli soba faciası: Çıkan yangında şehit kızı hayatını kaybetti

Beş katlı bir binanın alt katındaki evde 12 Ocak Cuma gecesi saat 02.00 sıralarında yangın meydana geldi. Evden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.





Yangın sonrası binadaki dumandan etkilenen Nazlı Hilal Yalman, salonda yaralı halde bulundu. Sağlık ekipleri, Yalman'a olay yerinde ilk yardım yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Dağıtım ve kurye şirketinde satış müdürü olarak çalıştığı öğrenilen Nazlı Hilal Yalman (32), hastanede yaşamını yitirdi.

Otopsi sonrası ailesine teslim edilen Nazlı Hilal Yalman'ın cenazesi, Bursa'da memleketinde düzenlenen törenle defnedildi.

ŞEHİT BAŞKOMİSER'İN KIZI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yalman, 1997 yılında Van'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çalışırken kalp krizi sonucu şehit düşen başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu ortaya çıktı.