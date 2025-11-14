Beşiktaş'ta Gıda Zehirlenmesi: Aile Yakınları 'Sorumlular Cezalarını Çeksin'

İstanbul Beşiktaş’ta yedikleri yemeğin ardından zehirlenerek hayatını kaybeden iki çocuğun cenazeleri memleketleri Afyonkarahisar’a getirilirken, ailenin akrabaları sorumluların cezalarını çekmesini istedi.

Olayın ayrıntıları

Olay, önceki gece saatlerinde Fatih’te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya’dan İstanbul’a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve iki çocuk hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Muhtemel gıda kaynaklı zehirlenme iddiaları üzerine, ailenin birlikte tükettikleri yemekler ve vaka ile ilgili soruşturmalar sürüyor.

Ailenin tepkisi

Olayın memleketi olan Bolvadin ilçesine bağlı Ortakarabağ köyünün muhtarı Kenan Gencer, yaşanan gelişmeyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirirken büyük bir şok ve üzüntü içinde olduklarını anlattı. Gencer, şunları söyledi: "Ben olayı dün öğlen saatlerinde öğrendim. Kendileri aynı zamanda benim yakın akrabalarım. Bizim aldığımız bilgilerde kumpir ve midye gibi şeyler yemişler ve ondan zehirlenmişler. Anne ve çocukları vefat etmiş, Servet’te entübe edilmiş. Bu gıda yapan ve satan cezalarını çeksinler. Aile her sene tatile geliyordu, bu sene de gelmişlerdi izne. En son 5-6 günlük bir izinle gelmişler ve bu olayla karşılaşmışlar. Toplumda ve köyde çok sevilen bir insandı. Biz köy halkı olarak çok üzüntülüyüz"

Cenaze ve adli süreç

Olayda yaşamını yitiren çocukların cenazelerinin Bolvadin Devlet Hastanesi morguna getirildiği, annenin cenazesinin ise otopsi işlemleri tamamlanmadığı için İstanbul’da olduğu bildirildi.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ’TA YAŞANAN GIDA FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN İKİ ÇOCUĞUN CENAZELERİ MEMLEKETLERİ OLAN AFYONKARAHİSAR’A GÖNDERİLİRKEN, AİLENİN AKRABALARI İSE ACI OLAY KARŞISINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUKLARINI VE SORUMLULARIN HESAP VERMELERİNİ İSTEDİ.