Beşiktaş'ta İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Beşiktaş'ta Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Beşiktaş'ta meydana gelen kaza, seyir halindeki bir İETT otobüsünün virajı alamaması sonucu gerçekleşti. Dolmabahçe Caddesi'nde, 34 HO 2711 plakalı otobüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kayarak cadde kenarındaki ferforje korkuluklara çarptı.

Kaza Sonrası Durum

Kaza anında otobüsün çarpmasıyla birlikte korkulukların bir kısmı devrildi. Kazanın ardından otobüste hasar oluştu ve olay yerine gelen çekici yardımıyla otobüs yoldan kaldırıldı.

Vatandaşın Kaydettiği Anlar

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün virajı alamayarak ferforje korkuluklara çarptığı anlar yer aldı.