Beşiktaş'ta İnşaatın İstinat Duvarı Yağış Sonrası Yıkıldı
Fulya Mahallesi'nde toprak kayması hasara yol açtı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından inşaatı süren bir binanın istinat duvarı yıkıldı.
Olay, Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle yol kenarındaki merdivende toprak kayması yaşandı ve merdivenin çökmesi sonucu kopan moloz parçaları inşaatın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.
Çökmenin ardından duvarın yıkılmasıyla inşaatta hasar oluştu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Bölgedeki işçiler, çöken merdiven girişini metal sac ile kapatarak önlem aldı.
