Beşiktaş'ta İnşaatın İstinat Duvarı Yağış Sonrası Yıkıldı

Beşiktaş Fulya'da sağanak sonrası toprak kayması merdiveni çökertti; molozlar inşaatın istinat duvarını yıktı. Can kaybı yok, işçiler girişi metal sacla kapattı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 12:24
Fulya Mahallesi'nde toprak kayması hasara yol açtı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından inşaatı süren bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

Olay, Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle yol kenarındaki merdivende toprak kayması yaşandı ve merdivenin çökmesi sonucu kopan moloz parçaları inşaatın istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Çökmenin ardından duvarın yıkılmasıyla inşaatta hasar oluştu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Bölgedeki işçiler, çöken merdiven girişini metal sac ile kapatarak önlem aldı.

Beşiktaş Fulya Mahallesi Ayazma Deresi Caddesi'nde gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası yol kenarındaki merdiven toprak kayması sonucu çöktü. Çökmenin ardından kopan parçalar, inşaatın istinat duvarını da yıktı.

