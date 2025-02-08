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Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Çöktü: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Beşiktaş'ta bir sitenin istinat duvarı, otoparktaki araçların üzerine çökmesiyle büyük hasara yol açtı. Kamera kayıtları dehşeti anbean belgeledi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:28
Beşiktaş'ta İstinat Duvarı Çöktü: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Beşiktaş'ta İstinat Duvarının Çökmesi Güvenlik Kamerasında

Beşiktaş'ta, Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı, otoparktaki araçların üzerine bir anda çöktü. Bu korkunç an, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kamera Kayıtları Dehşeti Gösteriyor

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, duvarın yıkılması ile birlikte park halindeki araçların da yerinden hareket ettiği anlar net bir şekilde görülebiliyor.

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde Yankı Sokağı'ndaki sitede meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte, otoparkta bulunan bazı araçlar ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından yapılan ihbar doğrultusunda bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu talihsiz olay, site sakinleri arasında büyük bir panik yarattı ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

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