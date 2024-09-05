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Beşiktaş'ta Kadın Cinayeti Davası Başladı

Funda Demirci'nin eski eşi Mustafa Çapar'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanma süreci başladı. "Ben yapmadım," dedi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:20
Beşiktaş'ta Kadın Cinayeti Davası Başladı

İstanbul'da Kadın Cinayeti Davası

Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı öldürdüğü iddia edilen Funda Demirci'nin yargılanmasına İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Demirci, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Duruşma Ayrıntıları

Duruşmaya, sanık Funda Demirci'nin yanı sıra maktul Mustafa Çapar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın temsilcisi de duruşmada yer aldı. Savunmasını yapması için söz verilen Demirci, olayla ilgili sorulara cevap vermekte zorluk çekti.

Olay Anı ve İddialar

Duruşmada, olayın nasıl gerçekleştiği sorulduğunda Demirci, "Ben yapmadım," şeklinde bir savunma yaptı. Mahkeme heyeti başkanının Demirci'ye yönelttiği, "Önceki ifanda 'Bir insanın yaşama hakkını elinden aldığım için pişmanım' demişsin, kabul ediyor musun?" sorusuna, "Ben öyle bir şey söylemedim." yanıtını verdi.

Mahkeme ve Adli Tıp Raporu

Sanık Demirci, olay sırasında bıçak kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını belirtirken, avukatı Süleyman Canacan, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.

İddianame ve Olayın Gelişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Demirci'nin 28 Eylül 2023'te eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor. Maktulün oğlu Mete Çapar, annesinin boşandıktan sonra dönem dönem eve geldiğini ifade etti. Olay günü, gece bir ses duyan Mete'nin babasını kanlar içinde bulduğu belirtiliyor.

İddianamede Funda Demirci'nin, eski eşine duyduğu nefret ile ilgili kardeşine gönderdiği mailler ve ses kayıtları da dikkat çekiyor. Hükümet, Funda Demirci'nin "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

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