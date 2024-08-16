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Beşiktaş'ta Kadın Yaya Kaza Geçirdi, Sürücü Tutuklandı

Beşiktaş'ta cipin çarptığı kadın ağır yaralandı, sürücü ise yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:17
Beşiktaş'ta Kadın Yaya Kaza Geçirdi, Sürücü Tutuklandı

Beşiktaş'ta Korkunç Kaza: Cipin Çarptığı Kadın Yaralandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, cipiyle bir kadına çarpan sürücü F.D, Tekirdağ’da tutuklandı.

Kaza Ayrıntıları

Abbasağa Mahallesi Fulya Deresi Sokağı’nda 12 Ağustos’ta gerçekleşen kaza, F.D'nin park halindeki araçlara çarparak yol kenarında yürüyen Dila K.'ye çarpmasıyla sonuçlandı. Kazanın ardından F.D. olay yerinden kaçtı.

Polis Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Pankartları ve sivil ekipler, F.D’yi Çerkezköy’de yakaladılar. Polis merkezindeki sorgusunun ardından serbest bırakılan sürücü, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Adliye Süreci ve Tutuklama

Serbest bırakılmasının ardından, F.D, savcının ek gözaltı talebi doğrultusunda tekrar emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, mahkeme tarafından tutuklandı. Sonuç ve Durum

Kaza sonrası ağır yaralanan Dila K., hastaneye kaldırıldı. Sürücü F.D’nin aracının plakası 34 DOK 427 olarak belirlendi. Kazayı takip eden süreç, hukuki bir çalışma ile devam edecek.

İstanbul Beşiktaş'ta cipiyle çarptığı kadının ağır yaralanmasına neden olan, savcılığın itirazı...

İstanbul Beşiktaş'ta cipiyle çarptığı kadının ağır yaralanmasına neden olan, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlı, Tekirdağ'da tutuklandı.

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