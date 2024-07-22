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Beşiktaş'ta Kamyon Kazası: Gaz Kaçağı ve Mahsur Kalanlar

Beşiktaş'ta park halindeki kamyon, yokuş aşağı hızla hareket ederek bir apartmanın girişine çarptı. Kazada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:22
Beşiktaş'ta Kamyon Kazası: Gaz Kaçağı ve Mahsur Kalanlar

Beşiktaş'ta Park Halindeyken Hareket Eden Kamyon Deprem Gibi Şok Yarattı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ında meydana gelen olayda, park halindeki bir kamyon, inşaat malzemeleri indirildiği sırada hızla yokuş aşağı hareket ederek bir apartmanın girişine çarptı.

Kamyonun Çarpması Sonucu Gaz Kaçağı Oluştu

34 CYS 237 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Sürücüsüz bir şekilde yokuş aşağı ilerleyen kamyon, bir apartmanın girişine çarparak durabildi. Olay sırasında, doğal gaz kutusu hasar gördü ve çevrede gaz kokuları yayıldı.

İtfaiye ve Acil Durum Ekipleri Olay Yerindeydi

Mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından pencereden tahliye edildi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri, gaz kaçağını kontrol altına aldı. İtfaiye, bina sakinlerini güvenli bir şekilde dışarı çıkardı ve zarar gören alanlarda temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

Olayın Tanıkları İfade Verdi

Olay anında evde bulunan Baran Çınar Duman, "Bugün doğum günüm, en mutlu günüm en kötü günüm oldu. Bir anda gümbürtülü bir ses geldi ve ev çok sallandı." diyerek anılarını paylaştı. Duman, kazadan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan anneannesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kamyonun inşaat malzemelerini indirirken kayarak hareket ettiğini belirten Emin Karadağ, "İçeridekilerin hepsi tahliye edildi. Yaralı veya can kaybı yok" ifadelerini kullandı. Açelya Ayçin de itfaiye ekiplerinin kendisini pencereden çıkardığını belirtti: "Bir patlama yaşanmadı, insanların sesiyle uyandık."

Bu üzücü olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatırken, itfaiye ve diğer ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden...

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden...

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden...

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden...

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden...

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden...

Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi.

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