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Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beşiktaş'ta 30 gündür kaybol olan iki kardeşin arama çalışmaları sürüyor. Dalgıçlar ve dronlarla deniz taranıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:55
Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşlerin Arama Faaliyetleri Devam Ediyor

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe (29) ve kardeşi Velat Can'ın (23) kayboluşunun üzerinden 30 gün geçti. 23 Kasım’da Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde meydana gelen olay sonrası başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Arama kurtarma faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile itfaiye su altı kurtarma ekipleri görev almakta. Ekipler, deniz yüzeyini hem dalgıçlarla hem de hava araçları olan dronlarla taramaktadır.

Aile üyeleri, arama sürecini yakından takip ederken, kaybolan kardeşlerin denize düştüğü alana çiçekler bırakıldığı ve AFAD ekiplerinin bölgeyi şerit çekerek kapattığı gözlemlendi.

AFAD ve itfaiye ekipleri için yakınlara çadır kurularak, Kızılay personeli tarafından mobil ikram araçları ile yiyecek ve içecek desteği sağlanmaktadır.

Genişletilen Arama Alanları

Genişletilen arama çalışmaları, Fatih, Üsküdar, Kadıköy gibi İstanbul'un boğaza kıyısı olan ilçelerinde ve Çanakkale Boğazı'nda devam etmektedir.

Olayın Detayları

Bebek sahilinde yürüyüş yaparken 23 Kasım’da denize düşen Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can, suda kaybolmuştu. Kendilerinden bir süre haber alamayan ebeveynleri durumu hemen polise bildirmişti. Kardeşlerin, İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a geldikleri ve 25 Kasım’da ailesiyle birlikte geri dönecekleri için İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir otelde kaldıkları tespit edildi.

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 30. gününde devam ediyor....

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 30. gününde devam ediyor. AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışmaları yerinde takip eden iki kardeşin aileleri ile arama faaliyetini yürüten ekipler için çadır kuruldu.

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 30. gününde devam ediyor....

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 30. gününde devam ediyor. AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışmaları yerinde takip eden iki kardeşin aileleri ile arama faaliyetini yürüten ekipler için çadır kuruldu.

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