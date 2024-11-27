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Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 4. Gününde Devam Ediyor

Beşiktaş'ta denizde kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşlerin arama çalışmaları 4 gündür sürüyor. Aileleri yetkililerden umutla haber bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:33
Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Çalışmaları 4. Gününde Devam Ediyor

Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 23 Kasım Cumartesi günü denizde kaybolan Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) için arama çalışmaları 4. gününde sürüyor. Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'ndeki sahilde gerçekleşen olayda, kardeşler yürüyüş yaparken denize düşerek kayboldu.

Arama Çalışmalarına Farklı Ekipler Katılıyor

Kayıp kardeşleri bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden harekete geçti. Dalgıç ekipleri, dikkatlice denizi tarayarak kaybolan kardeşlerin izlerini arıyor.

Aile Arama Çalışmalarına Katılıyor

Kayıp kardeşlerin ailesi, yetkililerden gelecek bir haber beklerken, ekiplerin botuna binerek arama çalışmalarına katılmayı sürdürüyor. Ayrıca, ekipler arama faaliyetleri kapsamında denizi havadan dronla da tarayarak her bir noktayı kontrol etmeye çalışıyor.

Olayın Detayları

Kardeşlerin durumu, kendilerinden haber alamayan ebeveynlerinin polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Fransa'dan tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen Ayşe ve Velat Can kardeşlerin, 25 Kasım'da ailesiyle birlikte İspanya'ya döneceği öğrenildi. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir otelde konaklayan kardeşler, kaybolmadan önce sahilde yürüyüş yapıyordu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de...

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 4 gün önce denizde kaybolan 2 kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalarına başladı.

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de...

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 4 gün önce denizde kaybolan 2 kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden çalışmalarına başladı.

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