Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler için Arama Çalışmalarına Ara Verildi

İstanbul Boğazı'nda 23 Kasım 2024'te kaybolan Ayşe (29) ve kardeşi Velat Can (23) için yapılan arama çalışmaları, ekiplerin karara varmasının ardından sona erdirildi.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde gerçekleşen olayda, denize düşen iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, AFAD ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, yoğun çaba harcayarak çalışmalarını sürdürüyor.

Arama faaliyetleri sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönden askıya alınmışken, denizde hem dalgıçlar hem de havadan dronlar ile tarama yapılmaktaydı. Kayıp kardeşlerin aileleri, arama çalışmalarını yakından takip etmiş, acı bir bekleyiş içerisinde geçmişti.

Kaybolan kardeşlerin denize düştüğü alan, AFAD tarafından şerit çekilerek kapatılırken, aile bireylerine destekte bulunmak amacıyla çadırlar kuruldu. Kızılay personeli de arama bölgesinde içecek ve yiyecek ikramında bulunarak ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Olayın yaşandığı gün, 23 Kasım 2024 tarihinde yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can, suda kaybolmuştu. Kendilerinden haber alamayan aileleri durumu polise bildirmişti. İki kardeşin İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a geldikleri, 25 Kasım'da ailesiyle birlikte aynı ülkeye dönecekleri ve Sarıyer'deki bir otelde konakladıkları tespit edilmişti.

Arama çalışmalarının sonlanmasının ardından İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yeniden normale döndü.