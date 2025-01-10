Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şüpheli Yakalandı

Beşiktaş'ta, Ulus Mahallesi'nde yer alan bir caddede, yolda yürüyen bir kişi, yanına çağırdığı kediye tekme attı. Olayın ardından yaralanan kedi, tepki gösteren hayvan severlerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, zanlı, bir sitenin önünde gezen kediyi yanıltarak kendisine doğru çekti. Ancak, tekme atarak kediye zarar veren kişi, çevredeki insanların tepkisini çekmeden olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kedi hemen veteriner kontrolüne alındı.

İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarına başladı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceledi ve zanlının olayın ardından bindiği otobüsten Harbiye'de indiğini tespit etti.

Şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. İnşaat sektöründe çalışan Salih G. isimli şahıs, emniyete götürüldü. Olay anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.