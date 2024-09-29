DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.238.285,62 0,18%

Beşiktaş'ta Köpeğine Tasma Takması Uyarısında Bulunan İki Kişiyi Darbeden Şahıs Yakalandı

Beşiktaş'ta köpeğine tasma takması konusunda uyarıda bulunan iki kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:20
Beşiktaş'ta Köpeğine Tasma Takması Uyarısında Bulunan İki Kişiyi Darbeden Şahıs Yakalandı

Beşiktaş'ta Darbenin Ardından Şahıs Yakalandı

Beşiktaş'ta, köpeğini tasmasız gezdirdiği için bir kadın ve bir erkeğin uyarısı üzerine olay çıkan bir kişi gözaltına alındı. Olay, 28 Eylül tarihinde Maçka Parkı'nda meydana geldi.

Kavga Nasıl Başladı?

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, köpeğini tasmasız gezdiren şahıs ile çevrede bulunanların arasında tartışma çıktığını tespit etti. İlgili şahıs, kendisini uyaran C.E. ve G.K. isimli iki kişiyi darbetmişti.

Şüpheli Yakalandı

Olayla ilgili detaylı inceleme yapan ekipler, şüpheli D.Ö.’nün kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında, şüpheli Şişli'deki ikametinde yakalandı.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla adli mercilere sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Şahin Göz Kamerası Yeni Delilleri Ortaya Çıkardı
2
Elazığ’da Görkemli Düğün: AK Parti MKYK Üyesi Ömer Serdar’ın Oğlu Yusuf Serdar Dünya Evine Girdi
3
İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
4
İsrail Ordusu, Hizbullah Komutanı Nebil Kavuk'un Öldürüldüğünü Açıkladı
5
Sinop'ta Mantar Toplarken Kaybolan Kadın Ormanda Bulundu
6
İzmit Körfezi'nde Flamingo Popülasyonu Rekor Kırdı
7
Lübnan'da Hizbullah'ın Geleceği: Nasrallah Sonrası Beklentiler

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor