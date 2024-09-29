Beşiktaş'ta Köpeğine Tasma Takması Uyarısında Bulunan İki Kişiyi Darbeden Şahıs Yakalandı

Beşiktaş'ta Darbenin Ardından Şahıs Yakalandı

Beşiktaş'ta, köpeğini tasmasız gezdirdiği için bir kadın ve bir erkeğin uyarısı üzerine olay çıkan bir kişi gözaltına alındı. Olay, 28 Eylül tarihinde Maçka Parkı'nda meydana geldi.

Kavga Nasıl Başladı?

Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, köpeğini tasmasız gezdiren şahıs ile çevrede bulunanların arasında tartışma çıktığını tespit etti. İlgili şahıs, kendisini uyaran C.E. ve G.K. isimli iki kişiyi darbetmişti.

Şüpheli Yakalandı

Olayla ilgili detaylı inceleme yapan ekipler, şüpheli D.Ö.’nün kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında, şüpheli Şişli'deki ikametinde yakalandı.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla adli mercilere sevk edildi.