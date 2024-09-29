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Beşiktaş'ta Köpek Tasmaları Üzerine Tartışma: Zanlı Serbest Bırakıldı

Beşiktaş'ta köpeğine tasma takması için uyaran iki kişiyi darbettiği iddia edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:30
Beşiktaş'ta Köpek Tasmaları Üzerine Tartışma: Zanlı Serbest Bırakıldı

Beşiktaş'ta Köpek Tasma Tartışması

Beşiktaş'ta, köpeğini tasmasız gezdirmesi üzerine uyarılan 1 kadın ve 1 erkeği darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya Yol Açan Olay

Olay, 28 Eylül tarihinde Maçka Parkı'nda meydana geldi. Parkta köpeğini tasmasız gezdiren D.Ö., çevredekiler tarafından uyarıldıktan sonra tartışmayı büyütünce kavga çıktı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, köpek sahibinin kendisini uyaran C.E. ve G.K.’yi darbettiğini tespit etti. Olayla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde, D.Ö. Şişli'deki adresinde yakalandı.

Adli Süreç ve Sonuç

D.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ancak şüpheli, burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları ve insanların bu konuda nasıl davranması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

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