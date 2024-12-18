Beşiktaş'ta Korsan Otoparkçılara Büyük Darbe: 12 Kişi Yakalandı

Beşiktaş'ta Korsan Otoparkçılığa Geçit Yok

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 12 kişi, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, 152 bin 985 lira da para cezası kesildi.

Denetimler ve Operasyonlar

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "değnekçi" olarak bilinen korsan otoparkçılara karşı yürütülen denetimlerde, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek bölgelerinde otopark hizmeti sunmadan ücret talep eden kişileri tespit etti.

14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda, suçüstü yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilere, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde çeşitli maddelerden adli işlemler yapıldı.

Ceza ve İşlem Detayları

Yakalanan şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun park yeri izni olmadan park ücreti alma maddesinden soruşturma açıldı. Ayrıca, park yapmanın yasak olduğu yerlerde park yapmak ve trafiği güçleştirecek şekilde davranışlarda bulunmaktan toplam 152 bin 985 lira para cezası uygulandı.

Şüphelilerin dosyaları, adli makamların incelemesi için savcılığa gönderildi. Ekiplerin yürüttüğü bu denetimlerin, korsan otoparkçılıkla mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanırken, vatandaşların bu tür durumlara dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.