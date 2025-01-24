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Beşiktaş'ta Korsan Otoparkçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Beşiktaş'ta korsan otoparkçılık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz ücret talebi yapan şahıslara yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:37
Beşiktaş'ta Korsan Otoparkçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Beşiktaş'ta, korsan otoparkçılık yapan dört şüpheli, sürücülerden usulsüz ücret talep ederken yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tüpraş Stadyumu çevresinde bazı şahısların, araçlarını park etmek isteyen kişilere yasadışı olarak ücret talep ettiğini tespit etti.

Yapılan detaylı inceleme neticesinde, Beşiktaş ve Beyoğlu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda, R.K., A.Y.A., C.P. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, şehir içinde bu tür usulsüzlüklerin önlenmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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