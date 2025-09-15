Beşiktaş'ta Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Beşiktaş'ta Peygamber Sevdalıları ve Özgür Kudüs Platformu üyeleri, Küresel Sumud Filosu'na destek için İsrail Konsolosluğu önüne yürüdü; program Kur'an tilaveti ve dualarla sona erdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 00:08
İstanbul Beşiktaş'ta, Peygamber Sevdalıları Derneği ve Özgür Kudüs Platformu üyeleri, Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Toplanma ve yürüyüş

Katılımcılar Barbaros Hayrettin Paşa Camisi önünde bir araya geldi. Çeşitli pankartlar açan grup, "Ülkemde Siyonist istemiyorum" ve "Türkiye'den defolun soykırımcı ve haydut çeteler" sloganlarını attı.

Ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçen grup, İsrail Konsolosluğu önüne kadar ilerledi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Konuşmalar

Peygamber Sevdalıları Derneği üyesi Ali Ortaç burada yaptığı konuşmada Filistin'deki insani duruma dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün dünyanın birçok yerinde kalbinde vicdan taşıyan insanlar meydanlara çıkarak İsrail'in zulmünü tüm dünyaya duyurdu. Gazze'deki kardeşlerimiz kanlarının son damlasına kadar direnişi sürdürecekler."

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) üyesi Mele Nizam Yaçin ise zulmün karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Allah zalimlerin yaptıklarından gafil değildir. O, intikam sahibidir ve hesabını mutlaka soracaktır. Rabb'imizin vaadi haktır, er ya da geç yerine gelecektir. 'Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder.' buyuruluyor. Bugün bizler de samimiyetle bu davanın yanında olursak, hiçbir güç bizi mağlup edemez." dedi.

Programın sonu

Etkinlik, yapılan dualarla sona erdi.

