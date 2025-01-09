Beşiktaş'ta Lokanta Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bir lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:13
Beşiktaş'ta Lokanta Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş'ta Yangın Panik Yarattı

Beşiktaş'ta Cihannüma Mahallesi Bostancıbaşı Sokak'ta bulunan bir lokantada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay anında 3 katlı binanın giriş katındaki lokanta alevler içinde kaldı.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale Edildi

Olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, duruma müdahale etti. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak sokağa şerit çekti.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrasında, olay yerinde bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Etkilenene, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları ile ilgili bilgi bekleniyor.

Beşiktaş'ta lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye...

Beşiktaş'ta lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye...

Beşiktaş'ta lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nda Türkiye'nin Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Devlet Desteği ile Genç Gıda Mühendisi Besiciliğe Adım Attı
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Üreten Sağlık Modeli'ni Tanıttı
4
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Lübnan ve Suriye'yi Ziyaret Edecek
5
Yalova'da Kaçak Midye Avcılığına Büyük Ceza: 653 Bin Lira
6
NATO'dan Ukrayna'ya Kritik Çağrı: 'En İyi Konuma Getirin'

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak