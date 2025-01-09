Beşiktaş'ta Lokanta Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş'ta Yangın Panik Yarattı

Beşiktaş'ta Cihannüma Mahallesi Bostancıbaşı Sokak'ta bulunan bir lokantada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay anında 3 katlı binanın giriş katındaki lokanta alevler içinde kaldı.

İhbar Üzerine Hızla Müdahale Edildi

Olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, duruma müdahale etti. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak sokağa şerit çekti.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonrasında, olay yerinde bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Etkilenene, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın detayları ile ilgili bilgi bekleniyor.

Beşiktaş'ta lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta lokantada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.