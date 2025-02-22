Beşiktaş'ta Polisin 'Dur' İhtarı Sonrası Kovalamaca: Sürücü Yakalandı

Beşiktaş'ta, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Uyuşturucu etkisinde olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:02
Beşiktaş'ta Polisin 'Dur' İhtarı Sonrası Kovalamaca: Sürücü Yakalandı

Beşiktaş'ta Polisin 'Dur' İhtarı Sonrası Kovalamaca

Beşiktaş'ta ilginç bir olay yaşandı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 PV 9208 plakalı otomobili durdurmak için harekete geçti. Ancak sürücü F.A, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca, Ortaköy Mahallesi'ne kadar uzandı ve burada sürücü yakalandı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, F.A'nın uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu belirlendi. Ayrıca, otomobilde yapılan aramada 4,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu arada, şüphelinin yakalanma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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