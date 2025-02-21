Beşiktaş'ta Toprak Kayması İstinat Duvarını Yıktı

Beşiktaş'ta yağan kar sonrası toprak kayması istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:37
Beşiktaş'ta Toprak Kayması İstinat Duvarını Yıktı

Beşiktaş'ta Yağış Sonrası Toprak Kayması

Beşiktaş'ta etkili olan yağışlar, Muallim Naci Caddesi üzerindeki bir arazide toprak kaymasına neden oldu. Bu kayma sonucu istinat duvarı yıkıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Yıkılan istinat duvarı sonrası, olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri, olayın gerçekleştiği arazinin girişine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olay yerine ulaşan ekiplerin incelemeleri sürerken, bölgedeki vatandaşların güvenliği için çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından istinat duvarı...

Beşiktaş'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından istinat duvarı yıkıldı.

Beşiktaş'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından istinat duvarı...

Beşiktaş'ta yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının ardından istinat duvarı yıkıldı.

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