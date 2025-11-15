Beşiktaş'ta Yemek Zehirlenmesi: Anne ve 2 Çocuk Toprağa Verildi

İstanbul'da yedikleri yemekten zehirlenen anne Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir (6), Masal (3) toprağa verildi; baba Servet Böcek entübe edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:03
Olayın Detayları ve Tören

İstanbul'da yaşanan üzücü olayda, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme iddiasıyla hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğu bugün toprağa verildi.

Olay, 12 Kasım gece saatlerinde Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddialara göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden anne Çiğdem Böcek ve iki çocuk hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Hayatını kaybedenler için düzenlenen tören, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Müslümana Camisinde gerçekleştirildi ve üçü burada toprağa verildi.

