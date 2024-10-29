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Beşiktaş'ta Yüksek Sesle Müzik Açan Sürücüye Ceza Kesildi

Beşiktaş'ta yüksek sesle müzik açarak yolu kapatan sürücüye, 6 bin 223 lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 01:59
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 01:59
Beşiktaş'ta Yüksek Sesle Müzik Açan Sürücüye Ceza Kesildi

Beşiktaş'ta Trafik İhlali

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, Şair Nedim Caddesi'nde yüksek sesle müzik açarak trafiği tehlikeye atan bir sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek 6 bin 223 lira ceza aldı.

Olayın Ayrıntıları

Olayın ardından, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi harekete geçti. Söz konusu sürücü E.A., ifadesinin alınabilmesi için karakola götürüldü.

Aldığı Ceza Detayları

E.A.'ya, çeşitli ihlaller gerekçesiyle takılan cezalar arasında şunlar yer aldı:

  • Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık kullanmak: 690 lira
  • Saygısızca araç sürmek: 690 lira
  • Görüşü engelleyecek şekilde aksesuar kullanmak: 1,506 lira
  • Yönetmelikte belirtilen nitelik dışında plaka takmak: 2,647 lira
  • Müzik cihazını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak: 690 lira

Bu ihlaller sonucunda toplamda 6 bin 223 lira para cezası kesildi.

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