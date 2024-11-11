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Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davası 9 Aralık'a Ertelendi

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangının davasında yargılanan 22 sanığın duruşması 9 Aralık'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 20:32
Beşiktaş'taki Gece Kulübü Yangını Davası 9 Aralık'a Ertelendi

Beşiktaş'ta Yangın Davasında Erteleme

İstanbul'un Beşiktaş semtinde, gece kulübünde tadilat sırasında meydana gelen yangın felaketinin davası, 9 Aralık tarihine ertelendi. Yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 5 tutuklu sanığın yanı sıra birçok tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmaya, różnych şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan bazı müştekiler de yer aldı.

Savunmalar ve İfadeler

Duruşmada tahliye edilen eski Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Koray Bayraktaroğlu, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, ruhsat talepleri hakkında görevini denetlemekle sorumlu olduğunu belirtti. Bayraktaroğlu, 2007 yılında verilen ruhsatla ilgili tüm işlemlerin hukuka uygun olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Yangına ilişkin bir diğer savunma ise İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz tarafından yapıldı. Yavuz, yazdığı raporun 2002 yılı yönetmeliğine uygun olduğunu öne sürdü.

2006-2014 yılları arasında İtfaiye Müdürlüğü görevini üstlenen Şükrü Öztürk, yangın denetimlerinin yetki alanları dışında olduğunu ifade etti. Diğer bir sanık olan Lalehan Taşdelen Başkaya ise, görevinde hiçbir imza sorumluluğu bulunmadığını ve olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Müşteki aileleri de duruşmada sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, savcı, sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

İddianamenin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yangın anı, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ve olayda hayatını kaybedenler üzerine detaylı bilgilere yer verildi. Yangının çıkış sebebinin, tadilat sırasında kullanılan elektrikli el aletleri olduğu ifade edildi.

İddianamede, sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan hapis cezası istenmektedir. Ayrıca, belediye görevlileri hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından da ceza talepleri bulunmaktadır.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 9 Aralık'a ertelenmiş olup, sanıkların bu durumlarının devam etmesine karar verilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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