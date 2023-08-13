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Beşiktaş'ta yenilenen bina yerle bir oldu: Enkazın altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

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Beşiktaş'ta yenilenen bina yerle bir oldu: Enkazın altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti
Beşiktaş Kuruçeşme'de yenilenen 3 katlı ahşap bina çöktü. Binayı yenilemekle görevli olarak orada bulunan 22 yaşındaki stajyer mimar ise enkazın altında kaldı. Ekipler tarafında başlatılan kurtarma çalışmalarının ardından ağır yaralı olarak enkazdan çıkarılan Atilla Aydın'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. İstanbul Valiliği olayla ilgili yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde tadilatı yapılan 3 katlı yol kenarı konağın bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tarihi binanın enkazı altında kalan Dursun Bayar, çevrede bulunanların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, binanın yenilenmesinde görevli stajer mimar Atilla Aydın'a ulaşılamadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Beşiktaş'ta yenilenen bina yerle bir oldu Enkazın altında kalan stajyer mimar hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler hemen arama kurtarma çalışması başlatırken enkaz altında kalan Atilla Aydın'ı bulunduğu yerden çıkarabilmek için K-9 köpeği ile birlikte arama yaptı. Açıklamada, ağır yaralı bir şekilde enkazın altından çıkarılan 22 yaşındaki stajer mimamrın hastanede alınan tüm tedbirlere rağmen kurtarılamadığı belirtilirken, davayla ilgili yargılama başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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