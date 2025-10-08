Beşir Derneği ve Mehir Vakfı’ndan 'Aile Yılı'nda Yılda 1500 Çifte Evlilik Desteği

Beşir Derneği ile Mehir Vakfı, 'Aile Yılı' kapsamında her yıl ihtiyaç sahibi 1500 çifte evlilik desteği ve kapsamlı rehberlik sağlayacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:07
Beşir Derneği ile Mehir Vakfı, 'Aile Yılı' programı kapsamında her yıl ihtiyaç sahibi 1500 çiftin evlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, ATO Congresium'da düzenlenen törenle resmiyete aktarıldı.

İmza Töreninde Verilen Bilgiler

Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar, törende projeyi 'evlilik desteği ve rehberlik' başlığıyla tanımlayarak amacın ihtiyaç sahibi genç çiftlerin yuva kurmalarına destek olmak olduğunu vurguladı.

Projenin Üç Temel Ayağı

Birincisi, evlilik öncesi rehberlik: 'Gençlerimize psikolojik, sosyal ve manevi danışmanlık yapmak, evliliğe hazırlık seminerleri ve iletişim eğitimlerinin sunulması.'

İkincisi, evlendirme desteği: 'Her yıl 1500 ihtiyaç sahibi çiftin evlendirilmesi, çeyiz ve düğün yardımları, toplu nikah merasimlerinin yapılması, deprem ve afet bölgelerinde özel destek projeleri ve gönül coğrafyamızda Gazze'den Balkanlara Türk Cumhuriyetleri'nden Avrupa'ya uzanan bir dayanışma hedeflenmektedir.'

Üçüncü ayak, evlilik sonrası rehberlik: 'Yılda 5 bin aileye danışmanlık ve kriz çözümü desteği verilmesi, ekonomik planlama ve ebeveynlik, çocuk eğitimi konularında eğitimler sunulması, boşanma riski taşıyan ailelere psikososyal destek sağlanması planlanmaktadır.'

Yurt İçi ve Yurt Dışı Destek

Sarıyar, Mehir Vakfı ile birlikte başta deprem bölgeleri olmak üzere ülke genelinde ve yurtdışında gençlere destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Gazze Desteği ve Gelecek Hedefi

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ise, '2026 sonuna kadar Gazze'de gereken sağlıklı ortam sağlandıktan sonra 1000 Filistinli gencin evliliğine destek olacaklarını' duyurdu.

Yapılan açıklamaların ardından Beşir Derneği ile Mehir Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

