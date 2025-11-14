Besni'de YKS Adaylarına ODES Kapsamında Motivasyon Etkinliği

Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Okul Destek Projesi (ODES) kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılan ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklara yönelik bir motivasyon etkinliği düzenlendi.

Etkinlik Detayları

Besni'de düzenlenen program kapsamında öğrenciler, ilçedeki özel bir işletmede ağırlandı. Etkinlikte öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaları, sınav deneyimlerini paylaşmaları ve gelecek planları üzerine sohbet etmeleri sağlandı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü meslek elemanları etkinlik süresince çocuklarla birebir ilgilenerek hem akademik hem de sosyal-duygusal gelişimlerine yönelik rehberlik desteği sundu.

Amaç ve Beklenen Etkiler

Yetkililer, gerçekleştirilen organizasyonla çocukların sınav sonrası moral ve motivasyonlarının artırılmasının, kendilerine olan güvenlerinin pekiştirilmesinin ve akademik hayatlarının bir sonraki aşamasına daha güçlü başlamalarının amaçlandığını bildirdi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE, SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN OKUL DESTEK PROJESİ (ODES) KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NA (YKS) KATILAN VE SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK (SED) HİZMETİNDEN YARARLANAN ÇOCUKLARA YÖNELİK MOTİVASYON ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.