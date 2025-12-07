Besni'de Yoğun Sis Görüşü 10-20 Metreye Düşürdü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hem ilçe merkezinde hem de yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Görüş Mesafesi Kritik Seviyelere Düştü

Sis kısa sürede etkisini artırarak görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Besni'nin yüksek bölgelerinde görüş mesafesi yer yer 10 metre'ye, kent merkezinde ise 20 metre'ye kadar düştü. Bu durum, trafikte ilerlemekte güçlük yaşayan sürücülerin araç farlarını yakarak yavaş ilerlemesine neden oldu.

Yetkililerden Sürücülere Uyarı

Özellikle ana arterlerde zaman zaman trafik akışının yavaşladığı gözlendi. Yetkililer, yoğun sis nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla sürücülere düşük hızda seyretmeleri, araç takip mesafesini korumaları ve farlarını açık tutmaları uyarısında bulundu.

