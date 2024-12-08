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Beşşar Esed Görevden Ayrıldı ve Suriye'yi Terk Etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed'in görevden ayrıldığını ve Suriye'yi terk ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:14
Beşşar Esed Görevden Ayrıldı ve Suriye'yi Terk Etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed’in görevden ayrılma kararını alarak ülkeyi terkettiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye’deki durumun "dramatik ve endişe verici" olduğu vurgulandı. Ayrıca, Esed ile silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakerelerin yapıldığına dair iddialar yer aldı. Müzakerelerin sonucunda Esed’in iktidarı barış yoluyla devretme talimatı vererek görevden ayrılma kararı aldığı, bu süreçte Rusya’nın herhangi bir müzakerede yer almadığı ifade edildi.

Bakanlık, Rus tarafının Suriye’deki tüm muhalif güçlerle temas halinde olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve sorunları siyasi yolla çözmeye" çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Suriye’deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerinin saygı görmesi gerektiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaların destekleneceği kaydedildi.

Suriye’deki Rus askeri üslerinin yüksek hazırlık durumuna bulunduğu, bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdidin olmadığı belirtildi. Ayrıca, Suriye’deki Rus vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

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